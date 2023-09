Wes Anderson sullo stile di Wes Anderson: 'Faccio quello che voglio'

Secondo Paul Schrader Asteroid City è il film più bello di Wes Anderson. Anche l’ultima opera del regista è sicuramente caratterizzata dal suo stile particolare, ma l’artista non si è mai particolarmente concentrato sui tratti caratteristici delle sue pellicole.

Al Venezia film festival, dove si svolgerà la premiere del suo mediometraggio The Wonderful Story of Henry Sugar, il regista ha dichiarato:

“Sono sicuro che non sembri plausibile, ma non sento di aver scelto uno stile. Credo che uno stile sia una serie di scelte diverse, e la maggior parte di queste scelte sono semplicemente io che faccio quello che voglio. In un certo senso, è come chiedere: ti piacerebbe fare un film non nel modo in cui vorresti? E ovviamente vorrei farlo nel modo in cui voglio io. Personalmente, ogni volta che faccio un film mi sembra di fare qualcosa di completamente diverso. Vado in un nuovo territorio e racconto un tipo diverso di storia con una nuova serie di personaggi e un diverso mix di attori, ma so che ci sono così tante cose che si collegano a ciò che mi attrae in generale e credo che sia una cosa che si può notare... sono semplicemente io.”

The Wonderful Story of Henry Sugar avrà una release limitata nelle sale il 20 settembre 2023. Una settimana dopo verrà distribuito su Netflix, esattamente il 27 settembre 2023.

Il trailer di Asteroid City, che uscirà nelle sale italiane il 14 settembre 2023, ha mostrato la sfilata di star hollywoodiane che parteciperanno alla pellicola. Anche voi siete in impaziente attesa per la nuova opera di Wes Anderson? Fatecelo sapere nei commenti nei commenti.