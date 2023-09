Wes Anderson sciocca i suoi fan: 'Io non ho un'estetica'

Wes Anderson è uno di quei registi dallo stile ben riconoscibile, dai toni pastello, dalle carrellate laterali, dai toni sia fiabeschi quanto malinconici. Eppure il regista, che debutterà tra poco su Netflix con il cortometraggio "The Wonderful Story of Henry Sugar, non crede di avere "un'estetica": un'affermazione che ha scioccato i fan!

Ci sono molti elementi che portano il pubblico, anche solo da frame spezzettati, a pensare: "è proprio Wes Anderson", tanto da aver lanciato un trend virale su Tik Tok. Anderson ha già affermato di fare ciò che vuole nelle pellicole senza soffermarsi sullo "stile" eppure molti fan non sarebbero d'accordo.

Il regista ha spiegato meglio il concetto a Deadline: "Ogni volta, gran parte del film successivo è ispirato a qualcosa che abbiamo fatto in quello precedente - chiarisce Wes Anderson - Ad esempio, le persone spesso si riferiscono a me che faccio questo tipo di riprese con la carrellata, e Asteroid City inizia proprio con una lunga carrellata. È un certo modo di girare una sequenza che non è tipico di tutti. E lo faccio spesso".

Insomma per il regista di Asteroid City il suo stile non è altro che un mix di elementi vincenti dei suo film precedenti: "Ho la sensazione che questo sia il modo in cui le cose si evolvono quando fai film - prosegue il regista - sai, trovi la cosa che ti piace, e poi la fai di nuovo, la fai in modo leggermente diverso, e poi dici: 'Ok, proverò una cosa diversa qui. Andrò in un'altra direzione'".

Asteroid City arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 28 settembre: nell'attesa potete dare un'occhiata al trailer di Asteroid City!