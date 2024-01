Wes Anderson richiama gli amici Bill Murray e Benicio Del Toro per il suo nuovo film

Nuovo anno, nuove notizie da Wes Anderson: dopo Asteroid City, il regista è pronto per un altro progetto. E per la sua nuova opera ha già reclutato alcuni volti familiari del suo cinema, uno su tutti Bill Murray. Ma ci saranno anche Benicio Del Toro e Michael Cera, che dopo il ruolo di Barbie si inoltra per la prima volta nel mondo andersoniano.

Anderson ha scritto questo nuovo film con Roman Coppola, ormai suo collaborate fisso a partire da Le avventure acquatiche di Steve Zissou: ma nulla è trapelato riguardo alla trama. L'esistenza di questo progetto era già stata svelata dal regista a settembre, durante un'intervista con Deadline, dove ha dichiarato di aver terminato un lavoro con Coppola, prima dello scoppio dello sciopero degli sceneggiatori, per un film con protagonista Del Toro. Sul resto del cast non si sa ancora nulla, ma c'è da aspettarsi l'uscita di altri nomi illustri nel corso dei prossimi mesi: basti pensare al cast stellare di Asteroid City, con iun insieme di volti come quelli di Scarlett Johannson e Adrien Brody.

Mentre per Cera sarà la prima incursione nel mondo pastello di Wes Anderson, Murray e Del Toro sono ormai assidui collaboratori del cineasta: Del Toro è comparso in The French Dispatch, mentre con Murray il sodalizio va avanti dal 1998, a partire da Rushmore. Il 2023 è stato un anno particolarmente fruttuoso per Anderson: il regista è reduce da Asteroid City, presentato al Festival di Cannes e uscito nelle sale italiane a settembre, e dall'uscita di quattro cortometraggi disponibili su Netflix, Veleno, Il derattizzatore, Il cigno e La meravigliosa storia di Henry Sugar, basati sui lavori di Roald Dahl. Qui potete trovare la nostra recensione dei quattro cortometraggi di Wes Anderson.