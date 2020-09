Wes Anderson, nuovo film in lavorazione per il regista: tutti i dettagli

Non è ancora arrivato al cinema The French Dispatch, che Wes Anderson pensa già al suo prossimo film, per il quale è già stata fissata una data di inizio riprese.

Il 2020 doveva essere un grande anno per Wes Anderson, che avrebbe occupato le sale cinematografiche con il suo attesissimo The French Dispatch.

Il Coronavirus, tuttavia, aveva altro in mente, e al momento stiamo ancora aspettando che ci venga comunicata una data d'uscita per il film che vede protagonisti, tra gli altri, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand, Owen Wilson, Jeffrey Wright, Léa Seydoux e Adrian Brody.

A quanto pare, però, Anderson non si è perso d'animo, e ha già un nuovo progetto in cantiere. Stando a quanto riportato da Discussing Film, si tratterebbe di un live-action scritto, diretto e prodotto da lui, e i casting per i ruoli principali sarebbero già iniziati. Non si hanno notizie su una possibile trama, ma le riprese, se tutto va bene, dovrebbero partire il prossimo mese di marzo.

Dal lato produttivo, i giocatori in campo sono la American Empirical Pictures (la casa di produzione di Anderson) e la Indian Paintbrush, con Steven M Rales e Jeremy Dawson. Ci si aspetta, poi, che a distribuire il film nelle sale sia la "solita" Searchlight Pictures.

E voi, che ne pensate? Quali dei fedelissimi di Anderson credete che ritroveremo nel prossimo film? Fateci sapere nei commenti.