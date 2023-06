Wes Anderson non ama le imitazioni del suo stile: 'Non mandatemi quella roba'

Lo stile di Wes Anderson è probabilmente tra i più imitati e parodiati della storia recente del cinema: i colori pastello e le simmetrie perfette che da sempre caratterizzano l'opera del regista lo rendono un bersaglio decisamente facile per i fan e i registi esordienti desiderosi di cimentarsi in una caricatura o di imitarne le peculiarità.

Dopo aver nominato Wim Wenders tra i suoi maestri, il regista di Asteroid City ha infatti chiesto ai fan di smetterla di inviargli materiale in cui imitano il suo stile, precisando inoltre che ogni video del genere verrà sempre e comunque immediatamente cestinato dal diretto interessato, tutt'altro che interessato a darvi uno sguardo.

"Sono diventato molto bravo a proteggermi da quella roba. Se qualcuno mi invia qualcosa del genere lo cancello immediatamente e rispondo: 'Per piacere, smettetela di inviarmi roba di gente che mi imita'. Non voglio guardare, mi viene da pensare: 'È davvero questo ciò che faccio? È questo il messaggio che mando?'" sono state le parole di Wes Anderson.

Insomma, nel caso in cui stiate pensando di dirigere un corto in stile Grand Budapest Hotel o Moonrise Kingdom per poi sottoporlo allo sguardo dell'originale... Non fatelo! Chiaro il messaggio? Imitazioni a parte, comunque, Anderson ha spiegato l'assenza di Bill Murray in Asteroid City.