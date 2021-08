Wes Anderson, anche Margot Robbie entra nel cast del nuovo film!

A Wes Anderson proprio non piace stare con le mani in mano: mentre il mondo intero è in attesa di scoprire le meraviglie di questo The French Dispatch prossimo all'uscita, il regista di successi come I Tenenbaum e Grand Budapest Hotel ha già dato il via ai lavori sulla sua prossima opera, come al solito forte di un cast d'eccezione.

Nei giorni scorsi erano stati già annunciati i nomi di Bill Murray, Tom Hanks e Tilda Swinton per il cast del nuovo film di Wes Anderson, che come sempre accade per ogni nuova uscita del regista si presenta come un'incredibile parata di star già a partire da queste prime fasi del casting: le ultime novità al riguardo, d'altronde, non fanno che confermare quest'impressione.

Proprio in questi istanti è stata infatti diffusa la notizia secondo cui Margot Robbie prenderà parte al prossimo progetto di Wes Anderson, andando a raggiungere gli illustri colleghi già citati e firmando quindi la sua prima collaborazione con il regista de L'Isola dei Cani e Moonrise Kingdom.

Naturalmente non sono ancora stati diffusi dettagli sulla trama del film o sui ruoli che Robbie e soci saranno chiamati ad interpretare: anche stavolta, però, la curiosità è inevitabilmente alle stelle! Tornando al presente, nel frattempo, ecco quando è prevista l'uscita italiana di The French Dispatch.