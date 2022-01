Wes Anderson, nel nuovo film ci sono Benedict Cumberbatch, Dev Patel e Ralph Fiennes!

Wes Anderson non ha intenzione di fermarsi: neanche il tempo di registrare le reazioni a The French Dispatch che il regista di Moonrise Kingdom è già pronto ad aggiungere un nuovo tassello ad una filmografia già più che soddisfacente, stavolta attingendo dalla raccolta The Wonderful Life of Henry Sugar and Six More di Roald Dahl.

Già nel 2020 si era parlato di un Anderson al lavoro su di un nuovo film, senza però che la stampa venisse a conoscenza di ulteriori dettagli: ad oggi sappiamo che il nuovo film del regista di Grand Budapest Hotel sarà prodotto in collaborazione con Netflix e che, come sempre quando si tratta del buon Wes, potrà contare su un cast d'eccezione.

Proprio in queste ore sono infatti stati annunciati nel cast di The Wonderful Life of Henry Sugar and Six More (titolo ancora da confermare) i nomi di Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Dev Patel e Benedict Cumberbatch, primi pezzi del puzzle che comporrà l'ennesimo film corale di Anderson, da sempre capace di far convivere nelle sue opere una quantità incredibile di star di primissimo livello.

Cosa ne pensate? Vi sembra un cast promettente? Conoscete la raccolta di Roald Dahl da cui sarà tratto il film? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di The French Dispatch.