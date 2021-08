Wes Anderson esagerato: nel cast del nuovo film anche Bryan Cranston e tanti altri!

Dopo l'annuncio di Margot Robbie e la recente aggiunta di Tom Hanks, possiamo confermarvi che il cast del nuovo lungometraggio di Wes Anderson si prepara a rinforzare i propri ranghi con quattro importantissime new entry.

Si tratta di Bryan Cranston, Hope Davis, Jeffrey Wright e Liev Schreiber, che si sono uniti al nuovo progetto ancora senza titolo. La pellicola rappresenterà la prima volta della Davis in un film di Wes Anderson, ma non per il resto delle nuove aggiunte: Wright e Schreiber sono apparsi entrambi in The French Dispatch, in uscita in Italia a novembre, mentre Schreiber e Cranston hanno entrambi recitato in Isle of Dogs. Si uniscono a un cast già ricchissimo, che include tra gli altri anche Scarlett Johansson, Tilda Swinton e Bill Murray.

Le riprese del film sono attualmente in corso Spagna, in una piccola città chiamata Chinchón, a sud della capitale Madrid. Anderson ha affermato di "non essere pronto a condividere alcun dettaglio" sul nuovo progetto.

Recentemente, Bryan Cranston e Hope Davis hanno recitato nella serie di Showtime Your Honor, su un giudice il cui figlio uccide accidentalmente il figlio di un boss mafioso, mentre Wright è attualmente la voce de L'Osservatore in What If...?, la nuova serie Marvel su Disney Plus. L'attore prossimamente tornerà al cinema con No Time to Die e The Batman, nei quali interpreta rispettiva la spalla di 007 Felix Leiter e il detective di Gotham City James Gordon.