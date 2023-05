Wes Anderson compie 54 anni: 'Le recensioni? Ce n'è sempre una terribile dietro l'angolo'

Essere uno dei registi più amati della propria generazione non ti rende esente da critiche: lo sa bene Wes Anderson, che a 54 anni compiuti proprio oggi può vantare una certa esperienza in merito a suon di recensioni che, per quanto ad alcuni possa sembrare incredibile, non sempre hanno incensato i suoi lavori.

Il regista di Grand Budapest Hotel, che recentemente ci ha presentato il trailer del suo Asteroid City, ha infatti ammesso in passato di aver imparato a dare per scontato che, quando si decide di interessarsi alle recensioni dei critici, prima o dopo capiterà di trovarne una decisamente impietosa.

"Leggere qualcuno che ti elogia può essere gratificante. Ti fa pensare: 'Ragazzi, ho davvero colpito questa persona'. Ma spesso, anche quando leggi la recensione di qualcuno che ti elogia, ti può capitare di pensare: 'Oh, bene, pensano che questa cosa io l'abbia fatta apposta', e pensi quindi che se qualcuno capisse come sono andate davvero le cose forse non ti apprezzerebbe più così tanto. In più, quando decidi di dedicarti alla lettura delle recensioni, devi essere consapevole della possibilità che dietro l'angolo potrebbe essercene una terribile che finirà per essere una distrazione per te" furono le parole del nostro Wes.

E voi, da che parte state? Avete sempre tessuto le lodi del regista de I Tenenbaum e Moonrise Kingdom o fate parte dei suoi detrattori? Fatecelo sapere nei commenti!