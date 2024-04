Wes Anderson, nel cast del nuovo misterioso film anche un famoso attore Premio Oscar

All'indomani della prestigiosa cerimonia, Wes Anderson aveva spiegato il motivo della sua assenza agli Oscar 2024: il regista si trovava in Germania, dove avrebbe presto iniziato le riprese del suo nuovo film. Alle notizie, piuttosto scarne, su questo nuovo progetto, si aggiunge quella riguardante il nome di uno degli attori protagonisti.

Stiamo parlando di Riz Ahmed: l'attore, che abbiamo visto recentemente nell'Apple Original Fingernails, si unisce al cast già annunciato del film. Benicio Del Toro, Bill Murray e Michael Cera sono infatti accreditati da tempo all'interno del gruppo di interpreti che prenderanno parte al progetto. Come riportano numerose fonti, il titolo dell'opera dovrebbe essere The Phoenician Scheme, anche se non vi è ancora ufficialità in tal senso.

Ignota, per il momento, è anche la trama dell'opera. Sappiamo per certo, invece, che la sceneggiatura del film è stata scritta a quattro mani da Wes Anderson e Roman Coppola (quest'ultimo ha già lavorato a cinque film del regista) e che le riprese si stanno svolgendo attualmente a Berlino. La produzione del film sarebbe dovuta infatti iniziare nel 2023, ma ha subìto poi una serie di ritardi a causa degli scioperi dello scorso anno. Il film non ha ancora un distributore: l'ultima opera di Anderson, Asteroid City, è stata distribuita da Focus Features.

Agli ultimi Oscar, Wes Anderson ha vinto l'ambita statuetta per il cortometraggio La Meravigliosa Storia di Henry Sugar, di cui potete leggere la nostra recensione. Anche Riz Ahmed ha ottenuto lo stesso prestigioso riconoscimento nel 2022, grazie al cortometraggio The Long Goodbye. Nel 2021, il talentuoso interprete è stato anche nominato come miglior attore protagonista per la sua performance in Sound of Metal.

