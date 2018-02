Wes Anderson e Bill Murray a sorpresa fanno visita al cinema Lumière di Bologna

Un poker d'assi d'eccezione ha fatto tappa al cinema Lumière di Bologna.e lo sceneggiatore, hanno fatto sosta nella città delle Due Torri durante il loro viaggio da Berlino a Roma, prima di presentare il loro ultimo film,, proiettato alla Berlinale nei giorni scorsi.

Un assistente delle star ha contattato la Cineteca di Bologna per informarli del loro arrivo nella serata di lunedì. Il gruppo era interessato a vedere alcune delle opere restaurate negli ultimi anni.

Il direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli ha raccontato:"Anderson si muove solo in treno o in nave, non prende l'aereo, il che spiega perché era qui oltre che molte scene delle sue pellicole. Così mi han chiesto se nella loro serata sotto le Torri ci sarebbe stata la possibilità di vedere alcuni dei nostri restauri. In particolare desideravano assistere a un programma di titoli dei primi del Novecento, che per molti versi ricordano Grand Budapest Hotel".

Il regista sarebbe rimasto affascinato dal corto del 1919 intitolato Coiffures et types de Hollande.

Sulle pagine de La Repubblica, Farinelli ha approfondito il rapporto che lega la Cineteca con Wes Anderson:"Siamo da tempo in contatto con Anderson, due anni fa voleva venire al Cinema Ritrovato ma all'ultimo saltò tutto. Si era, per così dire, autoinvitato e noi eravamo felicissimi. Questa volta è stato un incontro fugace. In ogni caso sono certo che prima o poi Anderson tornerà. Bologna è ben presente nella sua mappa cinematografica e sembrava veramente dispiaciuto di non essere ancora riuscito a prendere parte al nostro festival. Tra l'altro di recente è anche entrato nel board della Film Foundation di Scorsese e dunque ci conosce bene".

L'isola dei cani è l'ultimo film in stop-motion diretto da Wes Anderson. Nel cast vocale originale sono presenti attori del calibro di Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Bob Balaban, F. Murray Abraham, Greta Gerwig, Frances McDormand, Harvey Keitel, Scarlett Johansson e Liev Schreiber.