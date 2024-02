Werner Herzog ha visto mezz'ora di Barbie: 'È stato come andare all'Inferno'

Nel corso di una recente intervista con Piers Morgan Werner Herzog, uno dei più grandi e importanti registi della storia del cinema, ha espresso la sua opinione sul film più chiacchierato del 2023, ovvero Barbie di Greta Gerwig.

Il suo giudizio è stato praticamente quello che ci si aspetterebbe immaginando Werner Herzog seduto al cinema a guardare Barbie, ma come sempre l'autore tedesco è riuscito ad esprimerlo in maniera a dir poco esilarante, tanto è vero che in poche ore le sue parole hanno fatto il giro del web: "Dopo aver guardato i primi trenta minuti del film, ho pensato: 'E se il mondo di Barbie in realtà fosse l'Inferno?"

Ha aggiunto: "Non ho ancora visto Oppenheimer, ma lo farò. Per quanto riguarda Barbie, beh, ero curioso di vederlo perché lo hanno visto tutti e allora ho iniziato a vederlo anche io, ma non sono riuscito ad andare oltre la prima mezz'ora. Ancora non ho una risposta o un giudizio su quel film, ma ho un sospetto. Potrebbe essere che il mondo di Barbie sia il vero Inferno? Come pubblico, puoi pagare il prezzo di un biglietto del cinema e ritrovarti all'inferno, il più vicino possibile al vero inferno. Datemi un momento per guardarlo tutto, magari. Dovrò guardarlo tutto."

Barbie di Greta Gerwig non è stato esente da critiche, ma il film ha continuato a battere numerosi record al botteghino diventando il maggior incasso del 2023 e il maggior successo nella storia di Warner Bros. Il film ha anche ottenuto otto nomination agli Oscar, inclusa quella per miglior film dell'anno.

Vi ricordiamo che nelle prossime ore saranno assegnati i SAG Awards 2024, rimanete con noi per tutte le prossime novità sulla stagione dei premi.