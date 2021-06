Werner Herzog e l'amore per Franco Baresi: 'Un poeta del calcio, mai più nessuno come lui'

Dopo aver ricevuto a Pennabili (Rimini) il premio 'Enit Luoghi dell'anima' e il "Premio della Poesia', Werner Herzog ha approfittato del suo discorso di accettazione per celebrare il poeta Tonino Guerra e dedicare un pensiero a Franco Baresi, bandiera del Milan e oggi vicepresidente onorario del club rossonero.

"Franco Baresi è un altro di cui, come Tonino Guerra, mi sento un amico istintivo. Ho parlato di lui pubblicamente e Baresi mi ha risposto con una mail dai toni commossi", ha dichiarato il regista tedesco come riportato da La Stampa (via Milan News). "Non ci siamo mai incontrati di persona, ma la sua storia di persona che proviene da una famiglia contadina della campagna bresciana e di vero capitano che sapeva leggere la partita così come l'animo di ogni suo compagno di squadra è davvero unica. Non ci sarà mai nessun altro capitano come lui."

Herzog, apparso di recente nella serie Star Wars The Mandalorian, ha poi spiegato perché non vorrebbe dirigere un biopic sul'ex capitano del Milan. "Non farò un film su di lui perché Baresi è pura vita, e a volte la vita va vissuta sta da una parte, mentre il cinema sta da un'altra. Baresi è stato poeta dei campi di calcio, è radicato profondamente nella sua terra, così come lo era Tonino. Penso che sarebbe l'uomo giusto per bere un bicchiere di vino con me e Tonino".

