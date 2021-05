Werewolves Within, un lupo mannaro terrorizza una piccola comunità nel primo trailer

È grazie a IFC Films che possiamo mostrarvi il promettente trailer ufficiale di Werewolves Whitin (da non confondere con l'omonimo titolo videoludico), nuova commedia horror diretta dal talentuoso Josh Ruben, esploso lo scorso anno al Sundance Film Festival grazie alla sua altra commedia horror intitolata Scare Me.

"Dopo che la proposta per un gasdotto crea profonde divisioni all'interno della piccola comunità di Beaverfield, mentre una tempeste di neve intrappola i suoi residenti insieme all'interno della locanda della città, la guardia forestale Finn - appena arrivata - e l'impiegata delle poste Cecily devono cercare di mantenere l'ordine e la pace e scoprire la verità dietro a una misteriosa creatura che ha iniziato a terrorizzare la comunità".



Werewolves Within vede nel cast Sam Richardson (Veep), Milana Vayntrub, Michaela Watkins, Sarah Burns, Cheyenne Jackson, Harvey Guillen, Michael Chernus e George Basil, per un'uscita prevista nei cinema americani e anche in video on demand il prossimo 25 giugno, mentre sarà presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival.



Cosa ve ne pare del film? Vi incuriosisce? Conoscevate già Josh Ruben? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia e diteci se vedrete o meno questa curiosa commedia horror di grande atmosfera.



In fatto di commedie horror, vi lasciamo alla nostra recensione dell'ottimo Ghost Stories.