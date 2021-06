Werewolves Within, all'E3 2021 presentato il live-action di Ubisoft: guardate il video!

Direttamente dall'E3 2021 ci arriva una piccola anteprima dall'adattamento live-action targato Ubisoft Film & Television e Vanishing Angle di Werewolves Within, il celebre videogioco prodotto da Red Storm Entertainment.

Di questi tempi non è certo raro trovare dei titoli videoludici che stanno subendo il trattamento live-action; basta pensare, ad esempio, a The Last of Us che diventerà una serie tv per HBO, o a Borderlands, il cui film è attualmente in lavorazione per approdare nei prossimi mesi sul grande schermo.

Ma tra i live-action più attesi si annovera sicuramente Werewolves Within, ispirato dall'omonimo videogioco prodotto da Red Storm Entertainment e distribuito da Ubisoft.

E proprio Ubisoft Film & Television, assieme a Vanishing Angle, si è occupata della realizzazione del film scritto da Mishna Wolff e diretto da Josh Ruben, che vedrà tra i suoi protagonisti principali Sam Richardson e Milana Vayntrub.

Come recita la sinossi ufficiale della pellicola, "Werewolves Within è ambientato nella piccola cittadina di Beverfield. Quando un killer inizia a terrorizza residenti del luogo intrappolati in un albergo, tocca al nuovo ranger forestale (Richardson) scoprire chi o cosa si aggira tra di loro in questo esilarante whodunnit".

In testa alla notizia potete trovare un primo sneak peek di questa spassosa horror comedy.