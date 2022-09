Werewolf by night: la trama ufficiale rivela nuovi dettagli sullo speciale Halloween MCU

Dopo mesi di speculazioni, indiscrezioni e rumor, durante la d23 i Marvel Studios hanno finalmente mostrato il primo trailer di Werewolf by night, primo 'film tv' del MCU che arriverà in esclusiva su Disney Plus come 'Speciale di Halloween'.

Il film, diretto dal compositore premio Oscar Michael Giacchino, alla sua prima esperienza con un progetto così importante dopo la regia di alcuni cortometraggi, vede come protagonista Gael Garcia Bernal nei panni di Jack Russell e l'attrice Laura Donnelly in un ruolo attualmente sconosciuto: il trio è salito sul palco della d23 insieme a Kevin Feige, confermando che Werewolf by night arriverà su Disney Plus dal 7 ottobre, ovvero tra poco meno di un mese.

La nuova scheda sulla piattaforma di streaming on demand rivela che il curioso progetto è stato classificato come TV-14, sebbene sia stato inserito sotto la dicitura 'commedia' e non 'horror'. La trama ufficiale recita: "In una notte buia e tempestosa, una misteriosa cabala segreta composta da cacciatori di mostri emerge dall'ombra e si riunisce nel Tempio dei Bloodstone dopo la morte del loro leader: durante una strana e macabra funzione funebre in suo onore, gli invitati sono coinvolti in una misteriosa e mortale competizione per ottenere una potente reliquia, una caccia che alla fine li porterà faccia a faccia con un mostro pericoloso".

Con la conferma che lo speciale coinvolgerà il Tempio dei Bloodstone, è logico supporre che le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane a proposito del fatto che Laura Donnelly avrebbe interpretano Elsa Bloodstone in Werewolf by night siano state molto accurate. Come confermato dal trailer, poi, lo speciale includerà anche il mostro Man-Thing.

