Werewolf by Night, svelato il personaggio di Laura Donnelly? I fan impazziranno

Le riprese di Werewolf by Night sono iniziate qualche settimana fa, e adesso arrivano i primi aggiornamenti sul possibile ruolo interpretato da Laura Donnelly nel primo film del Marvel Cinematic Universe realizzato in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus.

Secondo quanto pubblicato in esclusiva da The Comic Circus, Laura Donnelly in Werewolf by Night interpreterà Elsa Bloodstone: quando l'attrice venne annunciata nel cast del film Marvel diretto da Michael Giacchino le speculazioni si erano lanciate verso la possibilità che interpretasse Nina Price, nei fumetti conosciuta anche come Vampire by Night, ma secondo le fonti di The Comic Circus - in un rapporto rimbalzato anche dal noto insider Daniel Ritchman, la Donnelly sarà Elsa Bloodstone nel MCU.

Chiaramente l'indiscrezione, sebbene lungi dall'essere confermata ufficialmente, sta già facendo fremere i fan della Marvel, dato che la presenza di Elsa Bloodstone punterebbe alla formazione dei Midnight Sons, un supergruppo del quale il personaggio fa parte insieme ad altri supereroi del mondo occulto della Marvel, come Blade e Moon Knight: i Midnight Sons sono da mesi, se non anni, al centro di rumor che suggeriscono l'imminente arrivo del super-team nel MCU, e se il report sulla presenza di Elsa Bloodstone in Werewolf by Night dovesse essere accurato, allora è possibile che i fan vedranno i Midnights Sons prima del previsto, dato che a quanto pare a poco a poco tutti i pezzi stanno iniziando a comparire sulla scacchiera.

