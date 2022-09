Werewolf by Night, svelata la strana durata dello Speciale MCU: non da film né da serie

Trattandosi del primo Speciale del Marvel Cinematic Universe, non sapevamo bene cosa aspettarci da Werewolf by Night. Sarebbe stato un film o una serie? O tutte e due o nessuna delle due? Ora che ha svelato la durata ufficiale, getta le basi per qualcosa di mai visto nei franchise di tutto il mondo.

Da che non si aveva alcun aggiornamento sul primo Speciale di Halloween del MCU, i dettagli sono stati svelati uno dopo l’altro dopo l’arrivo del trailer al D23 Expo. Quelli più interessanti riguardano il tono horrorifico di Werewolf by Night, accentuato dalla scelta del bianco e nero in omaggio al cinema di genere di riferimento: a detta del protangonista Gael García Bernal sarà il più spaventoso dei prodotti Marvel.

Altro aspetto cruciale cui il regista e compositore Michael Giacchino ha dato risposta, riguarda invece la presenza di Moon Knight in Werewolf by Night, considerato che la prima apparizione del personaggio interpretato da Oscar Isaac avviene proprio in un albo del licantropo risalente al 1975. Per il resto, l’ultima questione che lasciava ancora perplessi è cosa ci dovessimo aspettare in fatto di durata e formato: una serie o un film?

Inizialmente si dava praticamente per scontato si trattasse di uno show, ma all’arrivo del trailer è stato spiegato che sarebbe stato un evento unico, non a puntate. Ora il mistero è risolto e getta le basi per sperimentare un tipo di prodotto inedito, come in Marvel così in tutti gli altri franchise. La durata totale del film/mediometraggio sarà di 52:37 minuti. Più o meno quella di molti episodi di serie, ma in questo caso ne avremo solo uno.

Si tratta certamente di un formato molto interessante, che potrebbe richiamare volutamente proprio quei primissimi film dell’orrore di Murnau – da Nosferatu al Gabinetto del Dottor Caligari – estremamente ridotti in termini di minutaggio. Voi cosa ne pensate? Avete visto il bellissimo poster fanmade di Werewolf by Night, anche migliore di quello ufficiale?