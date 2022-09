Werewolf by Night, una star di Desperate Housewives si unisce al cast del film Marvel?

Primo lungometraggio targato Marvel Cinematic Universe pensato esclusivamente per l'uscita su Disney+, Werewolf by Night è stato annunciato lo scorso anno e dovrebbe essere ormai relativamente vicino all'uscita, essendo pensato come speciale di Halloween: il film è però un cantiere ancora aperto, come sembrano confermare gli ultimi rumor.

Dopo aver probabilmente rivelato per errore il titolo dello speciale Werewolf by Night, infatti, i Marvel Studios sembrerebbero essersi messi al lavoro per ingrandire il cast del film in arrivo presumibilmente il prossimo ottobre: le ultime voci, ad esempio, parlando del probabile ingresso nel progetto di una star di Desperate Housewives.

Stiamo parlando di Harriet Sansom Harris, che stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe destinata a essere la prossima new entry nel cast di questo Werewolf by Night: nota soprattutto per la già citata Desperate Housewives, Harris è stata vista sul piccolo schermo anche in alcuni episodi di show come Ghost Whisperer, Ratched e Ally McBeal, mentre sul grande schermo è recentemente apparsa negli ultimi due lavori di Paul Thomas Anderson, vale a dire Il Filo Nascosto e Licorice Pizza.

Vedremo se la notizia verrà confermata da fonti ufficiali nelle prossime ore: recentemente, intanto, anche Michael Giacchino ha parlato dello stato di lavorazione di Werewolf by Night.