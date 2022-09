Werewolf by Night, quando arriverà il trailer? Lo rivela il regista Michael Giacchino!

Dopo il poster di Werewolf by Night tutti si chiedono quando arriverà il trailer del prossimo progetto Marvel, in uscita tra tre settimane. A dare una risposta a questa domanda è il regista stesso, Michael Giacchino.

"Presto" scrive semplicemente Giacchino in risposta a un fan che gli poneva la domanda. In verità un primo teaser era già stato rilasciato in occasione dell'annuncio al D23 Expo, e qui avevamo potuto dare uno sguardo al licantropo protagonista, interpretato da Gael Garcia Bernal, al macabro Man-Thing e al personaggio di Laura Donnelly che secondo molti potrebbe essere la famosa cacciatrice di mostri Elsa Bloodstone.

La trama ufficiale di Werewolf by Night è stata svelata la scorsa settimana, e vedrà la Marvel seguire quel filone più "horror" già intrapreso nell'ultimo periodo. Si tratta della prima volta che Giacchino, compositore che ha lavorato più volte con la Marvel, dirige qualcosa per gli Studios. Un'esperienza che ha definito divertente, seppur impegnativa. "Ogni giorno, mi sono divertito a lavorarci su" ha detto il regista. "Speriamo che molto presto si potrà condividere di più al riguardo. Sì. Non c'è molto che non posso dire a parte il fatto che mi sto divertendo e sto lavorando a qualcosa che amo. E questa è una vittoria per tutti".