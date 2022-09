Werewolf by Night, il produttore: 'Darà il via all'arrivo dei mostri nel Marvel Universe'

Werewolf by Night sarà la prima vera incursione del Marvel Cinematic Universe nell'horror. Facendo eco ai Mostri della Universal e non solo, lo speciale natalizio vedrà il debutto nel franchise dell'omonimo licantropo, di Elsa Bloodstone (Laura Donnelly) e di Man-Thing. A quanto pare, questi sono i soli personaggi horror che appariranno nel MCU.

In un'intervista a The Direct, il produttore della Marvel Brian Gay ha confermato che Werewolf by Night è solo l'inizio delle uscite "mostruose" che la Marvel sta preparando.

"Penso che una delle cose più belle dello speciale sia che si tratta di svelare l'angolo dei mostri nel MCU, giusto? Quindi non ci sono solo i mostri che fanno parte di Werewolf by Night, ma anche quelli che erano sul muro, ci sono alcuni di quegli artwork", ha detto il dirigente. "Tutto questo fa pensare che per secoli ci siano stati dei mostri nel mondo del Marvel Cinematic Universe e che questi siano stati inseguiti, cacciati o tenuti a bada da questi cacciatori".

Gay ha aggiunto di non sapere quando esattamente questi mostri torneranno, prima di confermare che torneranno davvero. "E penso che non sappiamo esattamente dove spunteranno, ma l'idea è che, con questa vasta gamma di specie e tipi diversi, spunteranno di nuovo. Naturalmente li vedremo in modi diversi".

Altro aspetto cruciale cui il regista e compositore Michael Giacchino ha dato risposta, riguarda invece la presenza di Moon Knight in Werewolf by Night, considerato che la prima apparizione del personaggio interpretato da Oscar Isaac avviene proprio in un albo del licantropo risalente al 1975. Per il resto, l’ultima questione che lasciava ancora perplessi è cosa ci dovessimo aspettare in fatto di durata e formato: una serie o un film? In questo senso, è stata svelata la durata ufficiale di Werewolf by Night.