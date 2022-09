Werewolf by Night: questo poster fan-made è meglio di quello ufficiale!

Da che si sapeva davvero molto poco su Werewolf by Night, il primo Speciale del Marvel Cinematic Universe ha ottenuto tutti gli aggiornamenti in un colpo solo dal D23 Expo e a pochissime settimane dall'uscita. Ora i fan sono eccitati e alcuni utenti si danno alle fan-art. Questo poster è meglio di quello ufficiale!

Si pensava a una serie per lo Speciale di Halloween di Casa Marvel. Le ultime notizie ci hanno invece confermato che si tratterà di un film, fra l’altro piuttosto atipico: girato a tempo di record completamente in bianco e nero e da un nome che di solito si occupa della sola composizione, quello di Michael Giacchino (The Batman).

Secondo quanto anticipato dal protagonista Gabriel Garcia Bernal, dovrebbe essere il film più horror del Marvel Cinematic Universe. Ma non è tutto. Il regista stesso Michael Giacchino è intervenuto per spiegare la scelta del bianco e nero, motivandola come un omaggio ai film di genere degli Anni ’40 e ’50.

In aggiunta a questo, Giacchino ha anche risposto alla domanda se sarà un crossover con Moon Knight, considerato che la prima apparizione di Werewolf by Night nel Marvel Cinematic Universe era attesa già nella serie con Oscar Isaac, visto che il personaggio di Marc Spector compare per la prima volta nel 1975 in un fumetto del licantropo.

Per concludere il cerchio non rimangono che il primo trailer e il poster ufficiale, messo in ombra ora da una bellissima opera fan-made dell’utente @agtdesign. Trovate il suo post in calce all’articolo, realizzato mettendo insieme ritagli da quello originale e aggiungendovi altre illustrazioni inedite. Che ne pensate del risultato? Ditecelo nei commenti!