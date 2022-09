Werewolf by Night, Michael Giacchino rivela: 'Brad Bird ha avuto delle ottime idee'

Le prime recensioni di Werewolf by Night hanno accolto positivamente il progetto dei Marvel Studios. L'attesa per l'uscita del mediometraggio del MCU sale ogni giorno di più e recentemente è tornato a parlarne il regista, Michael Giacchino, che tornerà a lavorare per un cinecomic in un ruolo però diverso dal solito.

Infatti, Giacchino ha realizzato in precedenza le colonne sonore di titoli come Doctor Strange e Spider-Man: Homecoming. Prima di qualsiasi lavoro Marvel invece, il compositore ha realizzato l'iconica musica de "Gli Incredibili", diretto da Brad Bird.

"Brad è venuto e l'ha guardato per me e ha avuto delle ottime idee", ha raccontato Giacchino a ComicBook.com. "E c'era una cosa fondamentale che stavo cercando che non riuscivo a decifrare", ha spiegato il regista. "Era una linea di dialogo specifica che volevo fare in un modo specifico. E non siamo riusciti a capirlo. E ho chiesto a Brad, ero tipo, 'Brad, cosa ne pensi?' E subito mi ha detto: 'Oh, fallo così.' E io ero tipo, 'Certo'".

Non sappiamo di quale sequenza Bird si sia occupato, ma sappiamo che il suo nome è presente nei titoli di coda di Werewolf by Night nella sezione "Ringraziamenti speciali". Giacchino e Bird si sono riuniti dopo Gli Incredibili 2 del 2018.

Werewolf by Night arriverà su Disney Plus il prossimo 7 ottobre. In attesa del debutto della pellicola, vi lasciamo con il prossimo approfondimento su Jack Russel, il licantropo della Marvel.