Werewolf by Night: Michael Giacchino sarà regista e compositore

Dal D23 di qualche giorno fa lo speciale Marvel Werewolf by Night ne è uscito con l'ufficialità ed un trailer nuovo di zecca. Le musiche inoltre saranno di Michael Giacchino, già regista del prodotto Disney+.

Werewolf by Night rappresenta la prima di una serie di produzioni "A Marvel Studios Special Presentation" e la sua particolare storia horror sarà portata in vita dal regista Michael Giacchino, già noto al grande pubblico per il suo lavoro di compositore in progetti come The Batman, Lost e diversi film Marvel, che ne curerà anche le musiche.

In una notte buia e cupa, una combriccola segreta di cacciatori di mostri emerge dall'ombra e si riunisce presso il minaccioso Tempio della Pietra di Sangue dopo la morte del loro leader. In una strana e macabra commemorazione della sua vita, i partecipanti vengono coinvolti in una misteriosa e mortale competizione per una preziosa reliquia, in una caccia che alla fine li porterà a confrontarsi con un pericoloso mostro.

Il progetto avrà come protagonista Gael Garcia Bernal nel ruolo di Jack Russell, con Laura Donnelly che sarà Elsa Bloodstone e Harriet Sansom Harris nei panni di Verusa. Anche Jaycob Maya, Eugenie Bondurant e Kirk Thatcher sono stati scritturati in ruoli al momento sconosciuti.

Il regista non vede l'ora che arrivi il 7 ottobre e nel frattempo prova a contenere il suo entusiasmo nel tentativo di non rivelare più di quello che già sappiamo sulla trama: "Mi sto divertendo un mondo. È un processo incredibilmente impegnativo. Lo adoro. Ogni giorno mi diverto a lavorarci e siamo a metà dell'opera. Speriamo di poterne parlare molto presto. Sì, non c'è molto che possa dire. Non posso dire molto se non che mi sto divertendo e sto lavorando a qualcosa che amo. Quindi, è una vittoria per tutti".