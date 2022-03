Werewolf by Night, Michael Giacchino alla regia dello speciale di Halloween?

Dopo il successo della colonna sonora di The Batman, il celebre compositore Michael Giacchino sarebbe diretto verso la regia dello speciale di Halloween Marvel, Werewolf by Night.

Nelle scorse ore, durante un'intervista con Variety, il regista Matt Reeves ha elogiato la colonna sonora di The Batman composta da Giacchino: "Michael ha portato l'anima, ha portato il terrore, ha portato tutte le correnti emotive e l'atmosfera che un film come questo richiedevano".

Il lavoro del compositore statunitense dalle evidenti origini italiane è stato incredibilmente prolifico, ma sembra che Giacchino potrebbe mettere in pausa tutto questo per mettersi alla prova in una nuova avventura: la regia del prossimo speciale di Halloween del Marvel Cinematic Universe!

Infatti, è proprio alla fine dell'intervista di Reeves a Variety che la testata riporta: "Il compositore non era disponibile per questa notizia: secondo quanto riferito, è impegnato nella regia di un progetto televisivo per Marvel". Queste parole sembrano dare nuova legittimità alle già ricorrenti voci che avrebbero visto Giacchino alla guida di Werewolf by Night.

Secondo i report, lo speciale di Halloween dei Marvel Studios sarebbe stato in fase di sviluppo lo scorso agosto, mentre l'indiscrezione sul contatto con Giacchino per la regia del progetto Marvel si è diffusa a partire da fine anno, riportata da fonti attendibili come l'insider Daniel Richtman.

Lo speciale vedrà Gael Garcia Bernal nei panni di Licantropus, insieme a Laura Donnelly, che potrebbe vestire i panni di Nina Price.