Werewolf by Night, Laura Donnelly di The Nevers nello speciale Marvel di Halloween

Sembra procedere lo sviluppo di Werewolf by Night, l'Halloween Special di Disney+ con Gael Garcia Bernal apparentemente in produzione ai Marvel Studios: al cast si aggiungerebbe infatti la star di The Nevers Laura Donnelly/b>.

Laura Donnelly è pronta a entrare nel MCU?

Secondo Deadline, che ha riportato la notizia, sembrerebbe proprio che l'attrice potrebbe vestire i panni di Nina Price a.k.a. Vampire by Night nel nuovo progetto dei Marvel in sviluppo per Disney+, Werewolf by Night.

Ancora avvolto nel mistero, lo speciale dovrebbe quindi figurare l'attore messicano Gael García Bernal nel ruolo di Jack Russell alias Licantropus, protagonista della serie a fumetti degli anni '70 intitolata appunto Werewolf by Night, e potenzialmente Donnelly nel ruolo della nipote di Russell, che ha l'abilità di trasformarsi in un lupo mannaro o in vampiro tra il tramonto e l'alba.

Mentre dobbiamo ancora ricevere notizie dai canali ufficiali Marvel, Donnelly ha ricondiviso l'articolo di Deadline tra i suoi post di Instagram, come potete vedere anche in calce alla notizia, e sebbene non abbia commentato in modo molto eloquente, verrebbe proprio da prenderla come una conferma.

Sarà dunque interessante vedere come verrà gestito Werewolf By Night, e quali collegamenti avrà con gli altri titoli in produzione ai Marvel Studios, in primis Blade e Moon Knight.