Werewolf by Night, Kevin Feige: 'Sarà molto importante per il MCU'

Che Werewolf by Night non fosse un prodotto come gli altri, anche solo per il fatto di essere il primo Speciale del MCU, era chiaro alla luce di molti indizi. Ma ora quel prodotto potrebbe cambiare il volto stesso del Marvel Cinematic Universe, dice Kevin Fiege: sia per la messa in scena che per ciò che introduce.

Tante anticipazioni sullo Speciale di Halloween all’indomani del trailer dal D23. Dopo tante promesse di pellicole sempre più orrorifiche e violente nel MCU, quasi mai assecondate nei fatti, il protagonista Gael García Bernal aveva parlato di Werewolf by Night come del più horror fra i prodotti MCU. Confermato anche dal compositore e regista Michael Giacchino, che motivava la scelta del bianco e nero e in generale del tono del film come un omaggio al grande cinema horror del primissimo novecento, Murnau su tutti.

Il regista aveva anche offerto una risposta sulla presenza di Moon Knight in Wereeolf by Night, considerato che il personaggio di Oscar Isaac è stato anticipato rispetto a quanto avviene nei fumetti, con il servitore di Khonshu che fa la sua prima apparizione in un albo del licantropo. Alla fine, Moon Knight o no, le recensioni sono state entusiastiche per Werewolf by Night, consegnandogli un incredibile 100% su Rotten Tomatoes ed eleggendolo (alcuni) come il “miglior prodotto MCU”. Ora sembra che sia destinato a spostare molti equilibri.

Lo deduciamo dalle parole del Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che durante un’intervista con IGN ha detto: “Volevamo esplorare personaggi completamente nuovi e lati completamente nuovi del MCU con questa inversione insolita, divertente e spaventosa al soprannaturale. Stiamo introducendo un mondo che alla fine diventerà piuttosto importante per il futuro di il MCU”. Ma al fianco della narrativa, molto importante potrebbe diventare anche l’approccio scelto, soprattutto in termini di minutaggio.

Non sapevamo bene cosa si intendesse per Speciale, ma ora che è stata rivelata la stranissima durata di Werewolf by Night, abbiamo capito che non ci troviamo in presenza né di una serie né di un lungometraggio propriamente detto. Questo, più di tutto, potrebbe mostrare una nuova via nei linguaggi misti adottati dai principali franchise, impegnati fra grande e piccolo schermo. Questa è una via di mezzo inedita, che sta già fomentando tantissimi omaggi a Werewolf by Night. Voi che aspettative avete? Ditecelo nei commenti!