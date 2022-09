Werewolf by Night, Kevin Feige non era convinto dell'idea: 'Davvero? Sei sicuro?'

In casa Marvel non c'è virgola che non venga prima sottoposta allo sguardo vigile di Kevin Feige: il boss di Marvel Studios è letteralmente il deus ex machina di ogni progetto riguardante l'MCU, tra cui, ovviamente, anche questo Werewolf by Night che sembrerebbe non averlo particolarmente esaltato durante le prime battute.

Stando alle parole di Michael Giacchino, che recentemente ci ha anticipato l'arrivo del trailer di Werewolf by Night, Feige avrebbe palesato alcune perplessità davanti alla volontà del regista e compositore di dar vita sul piccolo schermo alle avventure del nostro Jack Russell.

"È stato divertente, perché Kevin Feige stava parlando con me e mi fece: 'Quindi cosa vuoi fare?', e io: 'Voglio fare Werewolf by Night'. E lui mi guardò tipo: 'Davvero? Ne sei sicuro? Werewolf?' e io: 'Sì, voglio fare questo'. Lui allora mi fa: 'Ok allora, va bene, parliamone'. E quella conversazione andò avanti, e poi avanti, e poi avanti ed eccoci qui" sono state le parole di Giacchino.

Vedremo, a questo punto, se ci sarà da comprendere le iniziali perplessità del buon Kevin Feige, o se la scelta di proseguire con questo progetto si rivelerà invece quella giusta! Nell'attesa, intanto, qui trovate un fan-poster di Werewolf by Night che immagina l'arrivo di Man-Thing.