Werewolf by Night sarà ispirato agli horror anni '30 e '40: la conferma di Disney

Con Werewolf by Night Marvel proverà ancora una volta ad inseguire quelle atmosfere horror prima rivelatesi spente e deludenti nel poco riuscito New Mutants e poi decisamente più convincenti nel Doctor Strange nel Multiverso della Follia firmato da un maestro del genere come Sam Raimi: gli Studios avranno dunque intenzione di fare sul serio?

Se il primo teaser di Werewolf by Night ci aveva lasciato intuire qualcosa in tal senso, le parole di Disney diffuse in queste ultime ore suonano come una conferma definitiva: la produzione ha infatti rivelato le fonti d'ispirazione per lo speciale in arrivo, e pare che l'horror l'abbia effettivamente fatta da padrone da questo punto di vista.

"Ispirato ai film horror anni '30 e '40, questo speciale vuole evocare atmosfere macabre, dense di suspense e paura nel farci esplorare questa nuova parte di Marvel Cinematic Universe" si legge nella descrizione di Werewolf by Night, che si presenta quindi come un'esplicita dichiarazione d'amore al cinema horror della prima metà del secolo scorso (a partire, ovviamente, dall'utilizzo del bianco e nero).

Vedremo se le fonti d'ispirazione citate si riveleranno effettivamente efficaci, o se ci troveremo di fronte ad un buco nell'acqua decisamente poco horror! Terrore a parte, intanto, qualcuno comincia ad ipotizzare un crossover con Moon Knight in Werewolf by Night.