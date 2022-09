Werewolf by night, l'inquietante fan poster immagina l'esordio di Man-Thing nel MCU

Dopo il recente fan poster dedicato a Werewolf by night, oggi vi mostriamo la 'locandina' spin-off dedicata a Man-Thing, uno dei mostri dell'universo Marvel Comics che esordirà nel Marvel Cinematic Universe nell'attesissimo speciale di Halloween.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'artista e instagrammer Venomhology ha svelato il suo poster di Werewolf by Night dedicato a Man-Thing: la locandina mostra la creatura della palude in agguato in un'immagine in bianco e nero, che sembra richiamare lo stile del primo teaser trailer di Werewolf by Night.

Per chi non lo sapesse, Man-Thing, anche conosciuto come Uomo-Cosa in Italia, è un personaggio Marvel Comics creato da Gerry Conway e Roy Thomas ai testi e da Gray Morrow alle matite, apparso per la prima volta nel numero inaugurale della serie a fumetti "Savage Tales". Come spesso accade nel mondo dei fumetti, Man-Thing ha un 'gemello' in casa DC Comics, il più famoso Swamp Thing, con il quale condivide una storia e un'evoluzione molto simile. Prima del suo esordio nel MCU, inoltre, Man-Thing è già apparso in versione live-action: nel 2005, infatti, è uscito il film direct-to-video Man-Thing: La natura del terrore, cinecomix indipendente a basso budget prodotto da Lionsgate.

Werewolf by Night uscirà il 7 ottobre come esclusiva della piattaforma di streaming on demand Disney Plus, e sarà il primo Speciale di Halloween dei Marvel Studios. A dicembre arriverà, sempre su Disney Plus, anche Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio, la cui data d'uscita è ancora sconosciuta. Per altri contenuti, ecco quando uscirà il primo trailer ufficiale di Werewolf by Night.