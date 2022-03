Werewolf by Night: iniziate le riprese del primo film Marvel in esclusiva di Disney Plus

I Marvel Studios hanno iniziato le riprese di Werewolf by Night, lo 'speciale di Halloween' che sarà il primo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe ad essere realizzato in esclusiva per il servizio di streaming on demand Disney Plus.

La notizia arriva dal sito web ufficiale delle produzioni cinematografiche della Georgia, che elenca il progetto come film TV di Disney Plus, attualmente sotto il titolo provvisorio di Buzzcut, come una delle produzioni attualmente in corso d'opera nello stato americano. L'anno scorso The Cosmic Circus aveva riferito che uno speciale film tv Werewolf by Night era in lavorazione per Disney Plus con il 'nome in codice' di "Buzzcut".

Al momento non ci sono informazioni sullo speciale di Halloween, né è ancora chiaro quale sarà il titolo ufficiale del film. Tutto ciò che sappiamo è che si concentrerà sul personaggio dei fumetti Jack Russell alias Werewolf by Night, che sarà interpretato dall'attore Gael Garcia Bernal. Il compositore premio Oscar Michael Giacchino è stato confermato come regista: l'autore delle musiche dei capolavori Pixar, visto - o meglio 'sentito' - recentemente all'opera in The Batman, esordirà alla regia di un lungometraggio dopo aver diretto il cortometraggio animato Monster Challange e un episodio della serie tv animata Star Trek: Short Treks.

Secondo quanto riportato Werewolf by Night arriverà nel catalogo Disney Plus intorno al mese di ottobre e sarà connesso a Moon Knight, un personaggio che nei fumetti è strettamente legato a Jack Russell. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.