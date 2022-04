Werewolf by Night, già finita la produzione? Riprese durate solo tre settimane!

Dopo le indiscrezioni sul ruolo di Laura Donnelly, in queste ore sono emersi nuovi retroscena sulla misteriosa produzione di Werewolf by Night, il primo film MCU esclusiva Disney Plus.

Come sottolineato da tutte le principali riviste cinematografiche online d'oltreoceano, infatti, la produzione di 'Buzzcut' - titolo di lavorazione del progetto - non compare più nell'elenco dell'ufficio cinematografico e televisivo della Georgia. Le riprese di Werewolf by night sono iniziate durante gli ultimi giorni di marzo, il che significa che il misterioso special di Halloween dei Marvel Studios ha messo insieme circa tre settimane di riprese - non a caso, alcuni report segnalano una possibile durata di poco più di un'ora per il progetto.

Una cosa ancor più singolare, poi, c'è il fatto che i Marvel Studios non hanno ancora annunciato il progetto, che finora si è mosso esclusivamente 'sotto i radar' dell'ufficialità. Di conseguenza, non ci sono certezza sulla possibile data d'uscita, anche se alcuni precedenti rapporti indicavano 'Halloween 2022' come finestra di lancio. Naturalmente vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti gli eventuali aggiornamenti.

Ricordiamo che Gael Garcia Bernal interpreterà Werewolf By Night, che sarà il protagonista della storia raccontata nello speciale. Il regista di quello che si potrebbe definire un 'film tv' (in mancanza di un termine migliore) sarà Michael Giacchino, il famoso compositore delle colonne sonore della Pixar, di The Batman e dei film di Spider-Man del MCU.