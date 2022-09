Werewolf by Night, al D23 arriva l'ufficialità e anche un trailer!

Finalmente al D23 è giunta l'ufficialità di Werewolf by Night, l'attesissimo speciale di Halloween di cui abbiamo ipotizzato la realizzazione nei mesi scorsi e per fortuna, questa sera i piani alti della Marvel ci hanno deliziato anche con un epico trailer.

Diretto da Michael Giacchino, Werewolf By Night introduce alcuni dei più classici mostri fumettistici nel MCU, incluso il celebre lupo mannaro Jack Russell, interpretato da Gael Garcia Bernal. Questo personaggio sarà accompagnato da Laura Donnelly che interpreterà Elsa Bloodstone, la cacciatrice di mostri Marvel.

Fin qui gli Studios sono stati molto abbottonati su questo speciale. Di fatto conoscevamo solo l'inizio delle riprese di Werewolf By Night, ma ora, siamo in grado di dare un primo sguardo a quello che è stato il fumetto che ha lanciato Moon Knight.



"Mi sono divertito molto" ha detto il regista parlando della produzione di questo film. "È stato un processo incredibilmente impegnativo, ma l'ho adorato. Ogni singolo giorno mi sono divertito come un matto a lavorarci. Spero che molto presto potremo condividere qualche informazione in più. Non c'è molto che posso dire al momento, a parte il fatto che mi sono divertito tantissimo e che ho potuto lavorare su qualcosa che amo davvero tantissimo. Quindi, è stato un bel traguardo per tutti".



Dopo aver visto questo trailer, cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. La data d'uscita è fissata per il 7 ottobre.