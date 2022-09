Werewolf by Night sarà un crossover con Moon Knight? Arriva la risposta definitiva!

Le speculazioni intorno a Werewolf by Night sono esplose a decine dopo il trailer a sorpresa dal D23. Molto si era detto del personaggio in concomitanza con Moon Knight, in cui ci si aspettava un debutto visto il loro rapporto nei fumetti. Visto che non è successo, avverrà il contrario? Ecco la risposta definitiva sul film crossover.

Molto si è detto al D23 per i Marvel Studios. Alcuni aggiornamenti erano già nell’aria: da una new entry in Loki da Indiana Jones al nuovo esperimento metacinematografico di Wonder Man, mentre viene confermato che l’armatura di Ironheart sarà più potente di Iron Man. Altre sono state delle vere sorprese, come la conferma di Kevin Feige che gli Avengers non esisteranno più, sostituti dai Thunderbolts. Infine i progetti su cui si sperava e non hanno ottenuto aggiornamenti, anche se in alcuni casi ci hanno pensato gli attori: secondo Kit Harington, su tutti, qualcosa si muove per Black Knight.

Insomma, il panorama è sempre più ricco e lo è ancora di più dopo la completa sorpresa del trailer di Werewolf by Night con Gabriel García Bernal. Assieme con il regista, i due hanno anticipato uno stile senza precedenti per il film, sia per quanto riguarda il filtro in bianco e nero che i livelli di horror raggiunti in Werewolf by Night. Ma diverse domande rimanevano senza risposta, su tutte quali camei illustri Marvel avrebbero preso parte al film. Si scommetteva tantissimo, ovviamente, sul Moon Knight di Oscar Isaac, considerata la loro storia nei fumetti.

E proprio da questa è ripartito il regista e compositore Michael Giacchino per rispondere definitivamente alla questione crossover ai microfoni di ET Canada dal D23 Expo: “Moon Knight è apparso per la prima volta in Werewolf by Night nei fumetti molti anni fa. Questo porta tutti a pensare che, visto che non è successo in Moon Knight, succederà nello speciale. Mi dispiace dirvi che non c’è alcun piano per qualcosa del genere, almeno nell’immediato". Nonostante infatti Moon Knight abbia fatto maggiore fortuna, il suo primo debutto avviene in un fumetto del licantropo nel 1975 e solo nel 1980 riceve il suo primo albo dedicato.