Werewolf by Night, confermato: Michael Giacchino sarà il regista

Il celebre compositore Michael Giacchino debutterà alla regia di un lungometraggio con lo speciale di Halloween targato Marvel Studios Werewolf by Night.

Era già nell'aria che il progetto Marvel di Michael Giacchino potesse essere Werewolf by Night, ma non ne avevamo ancora avuto la conferma ufficiale.

Adesso però sembrerebbe certo che il compositore di The Batman si cimenterà dietro la cinepresa dello speciale di Halloween con Gael García Bernal e l'attrice di The Nevers Laura Donnelly rispettivamente nei ruoli di Jack Russell, alias Licantropus, protagonista della serie a fumetti Werewolf By Night degli anni '70, e di Nina Price ovvero Vampire by Night, la nipote Jack, che ha l'abilità di trasformarsia sia in lupo che in vampiro tra il tramonto e l'alba.

Lo speciale sarà prodotto per Disney+, la piattaforma streaming Disney dove approderà prossimamente, mentre le riprese del progetto dovrebbero iniziare a fine mese.

Questa non è la prima volta in assoluto per Giacchino in qualità di regista, dato che ha già diretto il cortometraggio del 2018 Monster Challenge e un episodio della serie animata di Star Trek, Star Trek: Short Treks, ma sarà la sua prima volta dietro la macchina da presa per un lungometraggio.

E voi, siete curiosi vedere come sarà lo speciale Marvel Werewolf by Night? Fateci sapere nei commenti.