Werewolf by Night, clamoroso: lo speciale Halloween MCU debutta al 100% su Rotten Tomatoes

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato reazioni molto entusiastiche per Werewolf by Night, ma a quanto pare il primo speciale di Halloween del Marvel Cinematic Universe in uscita su Disney Plus ha voluto davvero strafare.

Come potete vedere nell'immagine che trovate in calce all'articolo, infatti, Werewolf by Night ha esordito con il 100% su Rotten Tomatoes, il famoso aggregatore di recensioni che distingue giudizi positivi da giudizi negativi. Il mediometraggio diretto da Michael Giacchino con protagonista Gael Garcia Bernal al momento della stesura di questo articolo può vantare un punteggio perfetto sulla piattaforma, con un totale di sette recensioni ufficiali caricate a fare da media. Staremo a vedere se e quanto quella media si abbasserà con l'aumentare delle recensioni sulla scheda del titolo Marvel, ma il risultato è senza dubbio un successo per Michael Giacchino, Kevin Feige e Disney Plus.

Ad oggi, infatti, i Marvel Studios non hanno ancora ottenuto una valutazione perfetta definitiva su Rotten Tomateos: attualmente, il titolo MCU col punteggio più alto di sempre è la mini-serie Ms. Marvel, certificata 'Fresh' al 97% di recensioni positive, seguita da Black Panther, il film con il punteggio più alto, al 96% di Fresh.

Werewolf by Night, lo ricordiamo, uscirà a partire dal 7 ottobre. Sarà il primo 'film' Marvel Studios a non arrivare nelle sale rimanendo esclusiva di Disney Plus, anche per via della sua 'durata ibrida' da mediometraggio di circa 55 minuti.

In attesa di un trailer ufficiale, guardate il primo teaser di Werewolf by Night.