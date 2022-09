Werewolf by Night, chi è Jack Russell? Tutta la storia del licantropo della Marvel

In attesa del primo trailer integrale di Werewolf by Night e soprattutto dell'esordio del primo Speciale di Halloween del Marvel Cinematic Universe sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, scopriamo nel dettaglio la storia di Jack Russell nei fumetti Marvel.

Per chi non lo sapesse, Jack Russell è l'originale Werewolf By Night della Marvel Comics, e fu creato dal leggendario scrittore/editore Roy Thomas e da sua moglie Jeannie, con Stan Lee che ha contribuito al personaggio partorendone il nome e scrittore Gerry Conway e l'artista Mike Ploog che hanno introdotto i retroscena più significativi sulla sua storia: Jack Russell è il discendente della famiglia Russoff, il cui nome è stato anglicizzato in Russell durante la loro emigrazione dalla Russia agli Stati Uniti. La famiglia Russoff divenne legata ai licantropi tramite l'antenato di Jack Russell, Grigori Russoff, che fu colpito dalla licantropia dopo aver combattuto con Dracula - la versione Marvel del classico vampiro letterario.

Negli anni '50, un discendente di Grigori, Gregory Russoff, riattivò la maledizione della licantropia che albergava nella sua stirpe manomettendo la magia proibita del libro noto come Darkhold, lo stesso tomo maledetto visto usato da Wanda in Doctor Strange nel Multiverse of Madness che ha debuttato nel MCU in WandaVision. Gregory ha poi passato la maledizione a suo figlio Jacob Russoff, che alla fine avrebbe cambiato il suo nome in Jack Russell dopo essersi trasferito in America da bambino: Jack è diventato un lupo mannaro per la prima volta a diciotto anni, quando il suo compleanno fu 'bagnato' dalla luce della luna piena. Nel corso della trasformazione inattesa uccise l'autista della sua famiglia, Phillip Grant, e causò un incidente d'auto che ferì gravemente sua madre.

Nel corso della sua storia editoriale è rimasto sempre un personaggio marginale dell'universo Marvel, ma comunque non sono mancati i team up con gli Avengers, con Iron Man e ovviamente con altri personaggi legati all'occulto, come Blade, Moon Knight (personaggio che ha debuttato proprio nei fumetti di Werewolf by Night) e i Midnight Sons.

Jack Russell sarà interpretato da Gael Garcia Bernal nello speciale di Halloween dei Marvel Studios (come spesso succede c'è stato anche un altro Werewolf by night nei fumetti Marvel, Jake Gomez), e con Moon Knight e il Darkhold già introdotti nel MCU e Blade presto in arrivo, sarà interessante scoprire come i Marvel Studios abbiano intenzione di connettere Werewolf By Night alla più ampia continuity della saga.

Non manca molto per scoprirlo, tra l'altro, perché Werewolf By Night debutterà su Disney Plus il 7 ottobre. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.