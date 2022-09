Werewolf by Night sarà tutto bianco e nero: 'E stavolta c'è davvero da avere paura'

Nonostante dovesse trattarsi "solo" di uno Speciale di Halloween, sembra che Werewolf by Night regalerà diverse sorprese inedite per il Marvel Cinematic Universe. Il compositore Michael Giacchino, che eccezionalmente funge anche da regista, ha parlato delle particolari scelte tecniche. E Gabriel García Bernal ci mette in guardia.

Il D23 ha ulteriormente arricchito il futuro del Marvel Cinematic Universe in molti modi. Alcuni aggiornamenti erano già nell’aria: da una new entry in Loki da Indiana Jones al nuovo esperimento metacinematografico di Wonder Man, mentre viene confermato che l’armatura di Ironheart sarà più potente di Iron Man. Le vere sorprese, in realtà, sono arrivate più nel campo cinema che per quanto riguarda il piccolo schermo. Innanzitutto, la conferma di Kevin Feige che gli Avengers non esisteranno più, ormai sostituiti da Thunderbolts. Dall’altro, il primo vero materiale promozionale completamente a sorpresa di Werewolf by Night.

Il film – già che lo fosse non era del tutto certo, si pensava più che altro a una serie – sarà il primo Speciale di Halloween del MCU e vede Gabriel García Bernal interpretare il licantropo dei fumetti. Sul red carpet del D23, proprio l’attore ci ha tenuto ad avvertire i fan più impressionabili, che da anni si sentono raccontare di nuvoi prodotti davvero spaventosi restandone poi delusi. Questo, a un primo sguardo, potrebbe mantenere le promesse: "Alcune persone avranno paura, anche se pensano che riusciranno a trattenersi".

La co-protagonista femminile Laura Donnelly ci ha anche tenuto a specificare però: "Adoro il fatto che abbia anche tanto cuore. Stiamo raccontando una vera storia dell'orrore, ma stiamo anche raccontando una storia umana e sincera e questo lo adoro". Infine ha concluso il regista e compositore Michael Giacchino (The Batman), che ha spiegato come il trailer in bianco e nero non fosse una scelta di marketing: “Tutto il film lo sarà, in omaggio alle tinte degli horror pulp del passato. Non date uno schiaffo al televisore. È tutto apposto, sarà esattamente così”.

Voi che aspettative avete alla luce di queste anticipazioni? Ditecelo nei commenti!