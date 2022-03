Werewolf by Night: 7 personaggi Marvel che devono comparire nel film Disney Plus!

Secondo quanto riportato nei mesi scorsi, Werewolf by Night sarà il primo film MCU esclusiva di Disney Plus: i dettagli sul progetto rimangono segreti, ma intanto vi proponiamo 7 personaggi Marvel che devono assolutamente comparire nel film con protagonista Gael Garcia Bernal.

Qui sotto, come sempre, trovate la nostra lista:

Elsa Bloodstone : un personaggio relativamente nuovo nei fumetti Marvel (appare per la prima volta nella miniserie Bloodstone del 2001 scritta da Dan Abnett e Andy Lanning) ma diventato immediatamente di culto. È la figlia di un altro famoso personaggio Marvel, Ulysses Bloodstone, e sorella di Cullen Bloodstone, ed è stata un membro dei gruppi Nextwave, Midnight Sons e Fearless Defenders.

: un altro personaggio dei 'Mostri della Marvel', che nel corso della sua lunghissima storia editoriale ha fatto squadra con Werewolf by Night (e anche Morbius) nel team noto come Legione dei Mostri. Lilith, figlia di Dracula : nei fumetti Marvel ci sono due famosi personaggi di nome Lilith, una (forse la più popolare) è spesso legata a Ghost Rider ed è denominata la Madre dei Demoni. L'altra, quella che più ci interessa in ottica Werewolf by Night, è Lilith la Figlia di Dracula, letteralmente la figlia del Signore dei Vampiri (altro personaggio esistente nell'universo dei fumetti Marvel. Dal momento che i Marvel Studios stanno lavorando ad un reboot di Blade ambientato nel film MCU, è ipotizzabile che molto presto i fan vedranno tanti altri vampiri spuntare qua e là nei vari progetti legati a questo sottobosco mistico-occulto.

Quale personaggio del mondo occulto della Marvel vorreste vedere in Werewolf by Night? Ditecelo nei commenti. Per altre letture, sapete che la regia di Werewolf sarà affidata a Michael Giacchino, il famoso compositore dei film Pixar e di The Batman?