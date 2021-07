Wentworth Miller, la star di The Flash:'Da un anno ho scoperto di soffrire d'autismo'

Wentworth Miller, famoso per aver interpretato Captain Cold in The Flash e Legends of Tomorrow e Michael Scofield in Prison Break, ha svelato in un post di soffrire di autismo. Miller si è rivolto ai follower spiegando di non voler cadere nella trappola di usare la propria celebrità per essere una voce invadente nell'ambito della neurodiversità.

Wentworth Miller è apparso anche in Law & Order: SVU ma spesso interviene pubblicamente per parlare di questioni differenti rispetto alla sua carriera. Miller ha dichiarato di non voler dire troppo sull'autismo, quantomeno prima di saperne di più e di esaminare che cosa significhi per lui, spronando in ogni caso i fan a comprendere meglio tale disturbo.



Ecco le parole di Miller nel post:"Quest'autunno sarà un anno da quando ho ricevuto la diagnosi informale di autismo. Preceduta da un'autodiagnosi. Seguita da una diagnosi formale; é stato un processo lungo e imperfetto che necessita di un aggiornamento. Sono un uomo di mezz'età. Non un bambino di 5 anni".

L'attore ha dichiarato di essere consapevole che poter ricevere una diagnosi non è una possibilità per tutti e che la notizia gli ha provocato uno shock ma non l'ha sorpreso.

"Non ne so abbastanza sull'autismo (c'è molto da sapere). Questo per me è il momento della comprensione. Riesaminare cinque decenni di esperienze vissute attraverso una nuova lente. Mentre faccio questo non voglio correre il rischio di essere improvvisamente una voce forte e male informata. La comunità autistica (questo lo so) è stata storicamente al centro del dibattito.

Si è parlato a sproposito e non voglio fare ulteriori danni. Solo alzare la mano e dire 'Sono qui. Ci sono passato (senza rendermene conto)'".

Miller infine ha concluso con dei ringraziamenti:"Ringrazio coloro che consapevolmente o inconsapevolmente, nel corso degli anni, mi hanno dato quel tocco extra di grazia e spazio, permettendomi di muovermi nel mondo in un modo che avesse senso per me, indipendentemente dal fatto che avesse senso per loro".

Lo scorso anno Wentworth Miller ha deciso di abbandonare definitivamente Prison Break, serie che gli ha regalato notorietà in tutto il mondo.