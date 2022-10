Wendell & Wild: trailer finale per il film Netflix in stop-motion di Henry Selick

Netflix ha diffuso ancora un trailer per Wendell & Wild, pellicola d'animazione in stop-motion che segna il ritorno dietro la macchina da presa per Henry Selick, visionario regista dietro al successo di capolavori di questa arte come Nightmare Before Christmas e Coraline e la porta magica. La pellicola approderà sulla piattaforma il 28 ottobre.

Il film, che riunisce il duo Key e Peele composta da Keegan-Michael Key e Jordan Peele nel ruolo di doppiatori principali, segue gli intriganti fratelli demoni Wendell (Key) e Wild (Peele), che chiedono l'aiuto di Kat Elliot (Lyric Ross) - un'adolescente piuttosto forte ma con un sacco di sensi di colpa - per convocarli nella Terra dei Vivi. Ma ciò che Kat chiede in cambio porta a un'avventura senza precedenti, una fantasia animata che sfida la legge della vita e della morte.

Selick e Peele hanno scritto Wendell & Wild, che è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival di quest'anno e sarà il film di apertura del festival d'animazione Animation Is Film di Los Angeles. Nel cast anche Angela Bassett, James Hong, Tamara Smart, Natalie Martinez, Tantoo Cardinal, Gabrielle Dennis, Igal Naor, David Harewood, Maxine Peake, Ramona Young, Sam Zelaya, Seema Virdi, Gary Gatewood e Ving Rhames.

Il precedente film d'animazione di Selick, The Shadow King, è stato cancellato da Walt Disney Studios dopo aver speso circa 50 milioni di dollari per il progetto. In precedenza, ha anche diretto James e La Pesca Gigante, Monkeybone e i segmenti animati di Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson.

Su queste pagine potete recuperare la recensione di Nope, ultimo film da regista di Jordan Peele, che ha ricevuto il plauso della critica americana e ha raccolto circa 150 milioni di dollari in tutto il mondo. Di recente, Peele ha chiacchierato con Hideo Kojima sulle ispirazioni reciproche.

Non ci resta che attendere il 28 ottobre prossimo, giusto in tempo per Halloween.