Wendell & Wild: nuovo poster per il film Netflix in stop-motion di Henry Selick

A 13 anni di distanza da Coraline e la porta magica, Henry Selick è pronto a tornare alla regia con Wendell & Wild, ancora una volta una pellicola realizzata in animazione stop-motion. Da oggi è disponibile un nuovo poster ufficiale della pellicola che ne conferma anche la data d'uscita sulla piattaforma Netflix per il prossimo ottobre.

Tra gli interpreti troviamo il noto duo comico formato da Jordan Peele (attualmente nelle sale con Nope, la sua ultima fatica da regista) e Keegan-Michael Key.

"Wendell & Wild è una commedia che racconta la storia di due demoni fratelli che devono fronteggiare il loro più acerrimo nemico, il demone Sister Helly, e i suoi due accoliti, le capre Kat e Raoul" - ha spiegato Selick parlando del film di cui vediamo il suo stile animato in tutta la sua inquietudine. In arrivo sul catalogo streaming il 28 ottobre 2022.

Il precedente film d'animazione di Selick, The Shadow King, è stato cancellato da Walt Disney Studios dopo aver speso circa 50 milioni di dollari per il progetto. In precedenza, ha anche diretto James e La Pesca Gigante, Monkeybone e i segmenti animati di Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson.

Key e Peele in precedenza hanno recitato insieme nella commedia del 2016 Keanu. Key è stato anche nel cast di The Predator di Shane Black e come doppiatore di Kamari nel film Il Re Leone di Jon Favreau. Peele, come detto, è attualmente nelle sale con Nope, il suo ultimo horror che segue il successo dei precedenti Scappa - Get Out e Noi. Su queste pagine potete recuperare la recensione di Nope, che ha ricevuto il plauso della critica americana e ha raccolto circa 150 milioni di dollari in tutto il mondo.

Di seguito il poster di Wendell & Wild. Su queste pagine anche il precedente teaser trailer di Wendell & Wild.