Wendell & Wild: su Netflix il nuovo cult animato dall'autore di Nightmare Before Christmas

Da oggi è disponibile sulla piattaforma di streaming on demand il film d animazione in stop motion Wendell & Wild, nuova opera del visionario animatore Henry Selick, regista dei cult Nightmare Before Christmas e Coraline.

Il film segna il ritorno di Henry Selick a tredici anni dall'acclamato Coraline, dopo che il suo ultimo lavoro, The Shadow King, venne cancellato da Walt Disney Studios: l'autore de La Pesca Gigante, Monkeybone e dei segmenti animati di Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson, per Wendell & Wild ha unito le forze a Jordan Peele, celebrato autore horror di Get Out, Noi e Nope, che ha co-scritto la sceneggiatura insieme al suo storico collaboratore Keegan-Michael Key.

La storia segue gli intriganti fratelli demoni Wendell e Wild (doppiati dagli stessi Key e Peele), che chiedono l'aiuto di Kat Elliot (Lyric Ross) - un'adolescente afflata dai sensi di colpa per la morte dei propri genitori - per essere convocati nella Terra dei Vivi. Ma ciò che Kat chiede in cambio porta a un'avventura senza precedenti, una fantasia animata che sfida la legge della vita e della morte. Nel cast anche Angela Bassett, James Hong, Tamara Smart, Natalie Martinez, Tantoo Cardinal, Gabrielle Dennis, Gary Gatewood e Ving Rhames. L'appuntamento, lo ripetiamo, è fissato in esclusiva su Netflix a partire da oggi 28 ottobre: perfetto per la festa di Halloween!

E a proposito...in questi giorni Henry Selick in persona ha risposto all'annosa domanda: Nigthmare Before Christmas è un film di Natale o di Halloween?