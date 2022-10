Wendell & Wild conquista il pubblico: il film di Henry Selick scala la Top 10 su Netflix

Uscito lo scorso weekend, Wendell e Wild segna il ritorno alla regia del mago della stop-motion Henry Selick, autore di film cult come Nightmare Before Christmas (su soggetto di Tim Burton) e Coraline e la porta magica. La pellicola, scritta dallo stesso Selick insieme a Jordan Peele, ha debuttato direttamente nella Top 10 dei film di Netflix.

Negli Stati Uniti, infatti, la pellicola ha esordito alla sesta posizione della Top 10 dedicata ai film della piattaforma digitale, mettendosi alle spalle Sing 2, Cattivissimo me 2, La maledizione di Bridge Hollow, Hotel Transylvania 2 non riuscendo tuttavia a sopravanzare della settimana come L'accademia del bene e del male, Niente di nuovo sul fronte occidentale e The Good Nurse.

Purtroppo, la stessa accoglienza a Wendell & Wild non è stata riservata anche dal pubblico italiano, dato che il film horror non compare nella nostra Top 10 di Netflix. Su queste pagine potete già leggere la recensione di Wendell & Wild.

Il film segna il ritorno di Henry Selick a tredici anni dall'acclamato Coraline, dopo che il suo ultimo lavoro, The Shadow King, venne cancellato da Walt Disney Studios: l'autore di James e la Pesca Gigante, Monkeybone e dei segmenti animati di Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson, per Wendell & Wild ha unito le forze a Jordan Peele, celebrato autore horror di Scappa - Get Out, Noi e Nope, che ha co-scritto la sceneggiatura insieme allo stesso Selick.

La storia segue gli intriganti fratelli demoni Wendell e Wild (doppiati da Keegan-Michael Key e Peele), che chiedono l'aiuto di Kat Elliot (Lyric Ross) - un'adolescente afflata dai sensi di colpa per la morte dei propri genitori - per essere convocati nella Terra dei Vivi. Ma ciò che Kat chiede in cambio porta a un'avventura senza precedenti, una fantasia animata che sfida la legge della vita e della morte. Nel cast anche Angela Bassett, James Hong, Tamara Smart, Natalie Martinez, Tantoo Cardinal, Gabrielle Dennis, Gary Gatewood e Ving Rhames. L'appuntamento, lo ripetiamo, è fissato in esclusiva su Netflix a partire da oggi 28 ottobre: perfetto per la festa di Halloween!

E a proposito...in questi giorni Henry Selick in persona ha risposto all'annosa domanda: Nigthmare Before Christmas è un film di Natale o di Halloween?