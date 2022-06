Wendell and Wild: trailer dello stop-motion Netflix scritto e interpretato da Jordan Peele

Sembra di assistere alle atmosfere che hanno reso famoso l'horror in stop motion famoso in tutto il mondo, soprattutto grazie a Tim Burton, nel trailer di Wendell and Wild mostrato nella Geeked Week. Tanto che solo un nuovo volto del genere come Jordan Peele, affiancato da Keegan-Michael Key, poteva interpretarlo.

In realtà, è molto più lunga e ricca di preziosissimi collaboratori, la genesi di Wendell and Wild, film che il duo di Comedy Central noto come Key & Peele è poi riuscito a vendere al catalogo Netflix. Un bell’acquisto, sicuramente atipico rispetto ad altri progetti originali del servizio di streaming, che oggi ce lo mostra nella sua seconda giornata dedicata ai film per la Geeked Week, evento di nuova inaugurazione che ci sta offrendo una quantità spropositata di trailer, annunci e altri materiali promozionali su alcune delle uscite più attese dell’anno. Ma anche su progetti meno anticipati e pronti a regalarci grandi sorprese.

Fra questi il film scritto dal duo che si è poi imposto, in solitaria, su grande schermo. In particolare Jordan Peele con il suo Scappa – Get Out per cui vinse l’Oscar alla Miglior Sceneggiatura, il successivo Us e l’attesissimo horror alieno Nope. Ma assieme a Keegan-Michael Key, Peele è anche vincitore del TV Land Icon Awards Comedy Duo Icon. Ora i due si ritrovano in coppia a interpretare una sceneggiatura scritta di loro pugno e diretta (udite udite) proprio da quel Henry Selick che fu il vero regista – contro la credenza comune – di Nightmare Before Christmas e Coraline.

Ecco perché quelle ambientazioni à la Tim Burton. “Wendell e Wild è una commedia che racconta la storia di due demoni fratelli che devono fronteggiare il loro più acerrimo nemico, il demone Sister Helly, e i suoi due accoliti, le capre Kat e Raoul” - ha spiegato Selick parlando del film di cui vediamo ora lo stile animato in tutta la sua inquietudine, di cui potete godere in calce all’articolo. In arrivo sul catalogo streaming a ottobre 2022.