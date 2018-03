Wendell and Wild: i premi Oscar Key e Peele portano il progetto a Netflix!

Deadline riporta la notizia che i premi Oscar per la miglior sceneggiatura originale, Jordan Peele (Get Out) e Keegan-Michael Key (Do not Think Twice), già conosciuti come il duo creativo Key & Peele di Comedy Central, hanno portato il loro film d'animazione in stop-motiona Netflix, che finanzierà e distribuirà il progetto.

In sviluppo dal 2015, Wendell e Wild sarà diretto da Henry Selick (The Nightmare Before Christmas, Coraline), che ha ideato la storia e ha scritto la sceneggiatura con Peele e Clay McLeod Chapman (The Boy).

"Wendell and Wild' è una commedia su due intriganti fratelli demoni che devono affrontare la loro arcinemica, la suora demoniaca Sorella Helly, ei suoi due accoliti, i ragazzi goth Kat e Raoul", ha detto in precedenza Selick sul film. Key e Peele forniranno le voci ai fratelli, mentre l'acclamato artista argentino Pablo Lobato progetterà il design dei personaggi.

Il precedente film d'animazione di Selick, The Shadow King, è stato cancellato da Walt Disney Studios dopo aver speso circa 50 milioni di dollari per il progetto. In precedenza, ha anche diretto James e La Pesca Gigante, Monkeybone e i segmenti animati di The Life Aquatic di Wes Anderson con Steve Zissou.

Key e Peele in precedenza hanno recitato insieme nella commedia del 2016 Keanu. Key verrà presto visto in The Predator di Shane Black e nei "panni vocali" di Kamari nel film Il Re Leone di Jon Favreau. Peele sarà la prossima star del film horror Abruptio, e sta scrivendo un thriller originale senza titolo alla Universal per il suo ritorno alla regia dopo Get Out.