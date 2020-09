Welcome to the Blumhouse: quattro nuovi trailer per gli horror di Amazon Prime Video

Tra il prossimo ottobre e il 2021, Amazon Prime Video farà il pieno di Horror Blumhouse, e quest'oggi sono stati svelati i trailer delle quattro pellicole in arrivo.

Da una collaborazione tra la celebre casa di produzione horror Blumhouse e gli Amazon Studios, sono nati quattro titoli che avremo occasione di vedere nei prossimi mesi in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon.

Qui nel nostro pezzo potrete trovare inclusi i trailer dei primi quattro film che fanno parte della raccolta dal nome Welcome to the Blumhouse, di cui sotto trovate anche una breve sinossi.

The Lie, con Peter Sarsgaard e Joey King, è diretto da Veena Sud. "Due genitori cercano di affrontare le conseguenze scaturite dall'ammissione di omicidio da parte della propria figlia"

Nocturne è scritto e diretto da Zu Quirke. "Una timida studentessa di musica inizia a eclissare la sorella gemella dopo aver trovato un misterioso quaderno".

Black Box, con Mamoudou Athie e Phylicia Rashad, è diretto da Emmanuel Osei-Kuffour Jr. "Dopo un tragico incidente stradale, un padre single intraprende una cura sperimentale per cercare di recuperare la memoria perduta".

Evil Eye è diretto da Elan Dassani e Rajeev Dassani e prodotto da Priyanka Chopra Jonas. "Una madre è convinta che il nuovo fidanzato della figlia nasconda qualcosa di sinistro".

The Lie e Black Box arriveranno il 6 ottobre 2020 su Amazon Prime Video, mentre Nocturne e Evil Eye il 13 dello stesso mese. Altri quattro titoli sono in programma per il 2021.