Welcome to the Blumhouse: su Amazon Prime Video arrivano nuovi film horror originali!

Amazon Prime Video e Blumhouse hanno svelato la data di uscita di Welcome to the Blumhouse, un'antologia di otto diversi film horror originali che saranno distribuiti nei 240 paesi dominati dal famoso servizio di streaming on demand.

I primi due film usciranno il 6 ottobre e sono intitolati The Lie, diretto da Veena Sud, e Black Box, diretto da Emmanuel Osei-Kuffour Jr. Il 13 ottobre uscirà Evil Eye, di Elan Dassani e Rajeev Dassani, con Priyanka Chopra Jonas (Quantico, White Tiger) e Jason Blum in produzione, ma anche Nocturne, scritto e diretto da la regista Zu Quirke, al suo debutto cinematografico. Gli ultimi quattro film saranno trasmessi sul servizio di streaming nel corso del 2021.

Per quanto riguarda la natura antologica del progetto, "ogni film presenta una visione distintiva e una prospettiva unica su temi comuni incentrati sulla famiglia e l'amore come forze redentrici o distruttive", come riporta la descrizione ufficiale della Blumhouse. In Evil Eye, ad esempio, una storia d'amore apparentemente perfetta si trasforma in un incubo quando una madre si convince che il nuovo fidanzato di sua figlia ha un legame oscuro con il suo passato.

"Siamo entusiasti di lanciare Welcome to the Blumhouse con questa provocatoria lista di film originali che saranno visti per la prima volta in assoluto su Prime Video. Questa raccolta di registi diversi ed emergenti è stata un'emozione da mettere insieme", ha affermato Julie Rapaport, Co-Head of Movies di Amazon Studios. "Queste storie agghiaccianti hanno qualcosa per tutti - e sono pronte a spaventare e deliziare i fan del genere e i nuovi arrivati, e noi siamo entusiasti di condividerle con i clienti Prime Video in giro per il mondo".

Per altri approfondimenti recuperate la recensione de L'Uomo Invisibile e scoprite le novità Amazon per agosto 2020.