Welcome to the Blumhouse, 4 nuovi film in arrivo: la nostra intervista a Jason Blum

L'inizio di ottobre vede l'uscita di 4 nuovi film horror su Amazon Prime Video all'interno della collezione Welcome to the Blumhouse, un progetto iniziato con una prima serie di 4 pellicole distribuite in streaming su Prime Video nel 2020, che va a rinnovarsi per una "seconda stagione".

Vi avevamo già parlato dell'atteso ritorno di Welcome to the Blumhouse su Amazon Prime Video con i titoli horror Bingo Inferno e Black as Night, usciti il 1 ottobre, e Madres e The Manor che saranno disponibili per lo streaming da venerdì 8 ottobre.

Su Everyeye Plus, il canale YouTube di Everyeye.it dedicato a film, serie TV e anime e in testa all'articolo potete vedere l'intervista integrale al produttore della serie cinematografica Jason Blum, che ha raccontato a Everyeye cosa ci possiamo aspettare dalle pellicole in uscita, che ha definito "4 film nuovi, spaventosi, selvaggi e pazzi".

"Non abbiamo progetti per il futuro con Amazon" ha commentato Blum, "ma sicuramente mi piacerebbe continuare! I film sono andati bene. Ci sono tanti altri film che ho sempre voluto fare ma non ne ho avuto l'opportunità, quindi spero che continueremo".

Jason Blum ci ha anche raccontato com'è nata l'idea di dar vita al progetto Welcome to the Blumhouse con Amazon, coinvolgendo registi provenienti da minoranze e categorie sottorappresentate nell'industria cinematografica.



Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sui 4 nuovi film, ecco il nuovo trailer del progetto Welcome to the Blumhouse su Amazon Prime Video.