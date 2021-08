Welcome to the Blumhouse 2, il trailer della serie di film targata Amazon Prime Video

Dopo averli annunciati qualche giorno fa, Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale dei nuovi quattro horror originali che andranno a comporre la seconda stagione cinematografica via streaming del progetto Welcome To The Blumhouse, che già aveva riscosso successo lo scorso anno con i primi quattro titoli.

Come già detto, questa seconda mandata di orrore targato Jason Blum sarà composta da quattro nuovi film: Black as Night, Bingo Hell, The Manor e Madres, tutti prodotti dalla Blumhouse Productions in collaborazione con Amazon Studios. Ogni film sarà ovviamente a se stante e racconterà storie differenti, che a quanto pare questa volta avranno a che fare con famelici vampiri, presenze oscure, un tetro maniero e tanto altro.



Black as Night e Bing Hell saranno disponibili su Amazon Prime Video il prossimo 1° ottobre, mentre The Manor e Madres usciranno successivamente e insieme l'8 dello stesso mese. Alla regia del primo film troveremo Mariette Lee Go, del secondo Gigi Saul Guerrero, del terzo Axelle Carolyne e dell'ultimo Ryan Zaragoza. La particolarità del progetto è permettere ad alcuni registi esordienti e talentuosi di emergere nel panorama cinematografico, televisivo e streaming attuale.



Curiosi di vedere questi nuovi 4 film?